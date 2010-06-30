Загроза руйнування моста - обмежено рух на кордоні з Румунією

У пункті пропуску «Порубне», що у Чернівецькій області, тимчасово обмежено рух транспорту, особливо вантажівок. Причиною цього стало звернення румунських прикордонників про те, що у зв’язку із підвищенням рівня води існує загроза руйнування моста через прикордонну річку Сірет.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, дорога, що проходить через місто Ботошань, через затоплення буде використовуватися лише в одному напрямку.

Державна прикордонна служба України просить водіїв, які їдуть в Румунію, врахувати дану інформацію та за можливості спланувати маршрут через пункт пропуску «Дякове», що у Закарпатській області.

Крім цього, у зв’язку з підтопленням та розмиттям опор залізничного мосту та ділянки залізничної дороги «Чернівці – Вадул Сірет – Сучава (Румунія)», тимчасово припинено роботу пункту пропуску «Вадул Сірет». З цієї причини пасажирів поїздів перевозять між залізничними станціями «Чернівці» та «Сучава» (Румунія) автобусами через пункт пропуску «Порубне».