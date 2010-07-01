Україна і Росія планують створити прикордонні торговельні смуги

Україна та Росія планують створити прикордонні торговельні смуги для торгівлі між приватними особами.

Про це в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС” повідомив перший заступник голови Державної митної служби України Анатолій ГУТНИК.

“Зараз ми йдемо далі, на сьогодні разом з урядом вже опрацьовується можливість створення "торговельних зон” у прикордонній смузі, щоб росіяни до України, а українці до Росії могли їздити і вільно торгувати”, - сказав він.

“Передбачається, що будуть визначені певні території, на певній відстані від кордонів, на яких можна буде перетинати кордон із своїми товарами для продажу в сусідній країні за наявності певних документів щодо того, що цей товар був відповідним чином вироблений або вирощений власником”, - додав представник Держмитслужби.

А.ГУТНИК також висловив сподівання, що нові умови переміщення через російсько-український кордон швидко наберуть чинності.