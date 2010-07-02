Прокурор Харківської області написав рапорт про звільнення

Прокурор Харківської області Василь СИНЧУК написав рапорт про звільнення з посади.

Про це стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел.

Співрозмовник агентства не підтвердив неофіційної інформації про те, що В.СИНЧУК переходить на роботу в Генеральну прокуратуру України. Хто замінить його на посаді, поки що невідомо.

В.СИНЧУК працював на посаді прокурора Харківської області з 2004 року.