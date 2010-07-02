Харківський суд погодився помахати кулаками після бійки
Чи була вирубка дерев законною
Дзержинський районний суд Харкова сьогодні розпочав слухання справи за позовом громадян, які вважають незаконним рішення міської ради про вирубку дерев для будівництва автомобільної дороги у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації «Ми – харків’яни» Юрій КАЛЬЧЕНКО.
«Харків’яни вважають вирубку незаконною і просять суд відмінити рішення Харківської міської ради, яким було дано дозвіл розпочати прокладання дороги в парку», - сказав Ю.КАЛЬЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 19 травня виконком Харківської міської ради ухвалив рішення «Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською і Сумською в районі вулиці Біла Акація», яким дозволив зрубати на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Горького 503 дерева.
20 травня на захист парку вийшли громадські активісти з вимогою припинити вирубку сторічних дерев без узгодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та без резолюції громадських слухань.
Впродовж двох тижнів на території парку відбувалися сутички між захисниками дерев і так званою муніципальною охороною. Були встановлені намети, у яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, щоб перешкодити вирубці. Внаслідок сутичок кілька активістів були доправлені до лікарні.
19 червня у Харкові відбулись загальноміські слухання на тему «Захист зелених насаджень та лісопарку міста Харкова». На зборах було ухвалено резолюцію, одним з пунктів яких стало рішення про створення в містіі робочої групу щодо взаємодії виконавчих органів міської ради та громадськості з питань захисту довкілля.
У свою чергу, члени харківських громадських організацій, які не потрапили до приміщення Київської райради Харкова на загальноміські громадські слухання на тему «Захист зелених насаджень та лісопарку Харкова», ухвалили власну резолюцію, у якій засудили знищення зелених насаджень.