Янукович і Азаров хочуть знати, як використовується земля в усій Україні

Урядова міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання законодавства у сфері земельних відносин розпочала комплексну перевірку у регіонах країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету України із земельних ресурсів.

До складу групи увійшли представники Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, правоохоронних органів, Державного комітету із земельних ресурсів та інших профільних державних комітетів.

Сьогодні, 12 липня, чотири групи фахівців, до складу яких входять посадові особи Держкомзему, відбули у низку регіонів України для проведення аналізу і перевірки додержання законодавства у сфері земельних відносин. Так, першочерговими для перевірки були визначені наступні регіони: Автономна Республіка Крим, місто Севастополь; Київська область, місто Київ; Запорізька і Черкаська області; Волинська і Закарпатська області.

Фахівці під час перевірки мають вивчити та проаналізувати стан захисту конституційних прав власності громадян на землю та стан додержання законодавства у сфері земельних відносин. За попередніми підрахунками, термін перевірки однієї області має становити близько одного тижня.

«Це доручення Президента та державна програма повинні навести лад у сфері землекористування на території всієї країни. Її реалізація дозволить майже стовідсотково встановити та розібратися з усіма порушеннями конституційних прав громадян та підприємств щодо користування земельними ресурсами”, - зазначив голова Держкомзему Олег КУЛІНІЧ.

За його словами, оцінкою ефективності означеної Програми стане повернення земельних ділянок їх справжнім власникам та викорінення хабарництва серед чиновників на місцях. Окрім того, її результати будуть сприяти покращенню та вдосконаленню законодавчої бази у сфері земельних відносин, у тому числі створення передумов щодо запобігання тіньової приватизації особливо цінних земель, додав О.КУЛІНІЧ.

Як повідомлялося, на виконання Розпорядження Президент України від 23 червня 2010 року № 956/2010-рп з метою захисту конституційних прав власності громадян на землю, забезпечення проведення аналізу додержання законодавства у сфері земельних відносин, а також підготовки пропозицій Президентові України стосовно врегулювання проблемних питань у цій сфері було утворено міжвідомчу робочу групу з аналізу стану додержання законодавства у сфері земельних відносин.

Згідно з документом, Міжвідомча робоча група у шестимісячний строк повинна забезпечити комплексне вивчення, у тому числі з виїздом на місце, діяльності місцевих органів виконавчої влади при здійсненні ними повноважень щодо:

- розпорядження землями оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землями водного та лісового фонду;

- регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, забезпечення прав громадян на землю;

Крім того, підготувати за результатами проведеної роботи пропозиції щодо усунення виявлених порушень та вдосконалення чинного законодавства у сфері земельних відносин, у тому числі запобігання тіньовій приватизації особливо цінних земель.