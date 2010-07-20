Стихія у Чернівцях: вітер пошкодив дахи, лінії електропередач і газопроводи

Вчора о 18.40 у Чернівцях внаслідок шквалистого вітру було пошкоджено дахи 78 приватних житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, на 13 будинках дахи зруйновано повністю та 65 будинках частково.

Також внаслідок вітру і падіння дерев пошкоджено електроопори, лінії електропередач, повітряні газопроводи середнього та низького тиску (від газопостачання відключено 620 будинків, від електропостачання - 1560 будинків).

Силами підрозділів ГУ МНС та оперативними службами цивільного захисту міста очищено та забезпечено проїзд вулицями Чернівців. Розгорнуто відділення життєзабезпечення. Роботи організовано у цілодобовому режимі.

Усього до ліквідації наслідків стихії залучено 144 особи та 34 одиниці техніки.