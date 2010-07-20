В акваторії Ізмаїльського порту перевернулися дві баржі з рудою
Екологи взяли проби води
В акваторії Ізмаїльського морського торговельного порту на річці Дунай учора вранці під час якірної стоянки перекинулись дві несамохідні баржі з рудою.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, порт приписки барж - Херсон, судовласник - АСК „Укррічфлот”, вантаж – 4,076 тис. тонн агломерованої руди.
Жертв та постраждалих немає.
Баржі залишились на плаву та були відтранспортовані до берега.
На місці події екологічною службою відібрано проби води, які відправлені в лабораторію.
Ситуація перебуває на контролі Морського координаційного аварійно-рятувального центру у м. Одеса Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах МНС України та Агентства морської безпеки Міністерства транспорту та зв’язку України.