На кожен мільйон тонн вугілля припадає більше двох смертей горняків

У Донецькій області у першому півріччі поточного року при видобутку кожного мільйона тонн вугілля гинули більше двох гірників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на Головне управління вугільної промисловості ОДА.

Коефіцієнт частоти смертельного травматизму на 1 млн. тонн видобутого вугілля за перші 6 місяців року на вугільних підприємствах області склав 2,6 (у 2009 році він становив 3,7).

За січень-червень 2010 року загальний травматизм на вугільних підприємствах області зменшився порівняно з минулим роком на 132 (або на 8%) і налічує 1499 випадків. На шахтах усіх форм власності сталося 39 смертельних випадків (на 19 менше, ніж минулого року).

В ОДА констатували, що з початку поточного року на вугледобувних підприємствах регіону трапилося 10 групових нещасних випадків, внаслідок яких загинули 11 гірників (у 2009 році трапилося 7 групових нещасних випадків, 8 шахтарів загинули).

Крім того, на шахтах області з початку року сталося 6 випадків раптової смерті гірників, пов`язаної з різними захворюваннями (минулого року – 12).