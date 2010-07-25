У США евакуювали тисячі людей через прорив дамби

Влада американського штату Айова проводить евакуацію тисяч людей через прорив дамби на річці Макуокета, викликаний зливами.

Як передає РІА «Новости», дамба на річці Макуокета знаходиться за 60 кілометрів від міста Сидар Рапідс на сході Айови.

За даними керуючого дамбою, кількість води, що надходить з озера Делі в річку через прорив дамби, може стати загрозливою для населених пунктів, розташованих поблизу дамби.

В першу чергу були евакуйовані жителі невеликого містечка Хопкінтон з населенням 700 осіб, а також жителів міста Монтіселло, населення якого становить близько 4 тис. осіб.

Влада оцінює загальну кількість постраждалих від повеней у 8 тис. осіб, зруйновано міст через річку, на якій знаходиться дамба; поранених і загиблих немає.

За даними метеорологів, за минулу добу в регіоні випало приблизно до 40 сантиметрів опадів, що є місячною нормою.