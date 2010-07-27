Ніколаєнко і Квіт підтримали ідею Табачника

Колишній міністр освіти та науки Станіслав НІКОЛАЄНКО вважає, що всі вищі навчальні заклади мають бути підпорядковані Міністерству освіти та науки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За його словами, суттєвим недоліком є те, що сьогодні виші знаходяться у підпорядкуванні 22 міністерств і відомств. Він зазначив, що таким чином відбувається “розпорошення уваги держави до цих навчальних закладів”.

С.НІКОЛАЄНКО наголосив, що на сьогодні у профільних міністерствах створені спеціальні структури, які займаються питаннями освіти. В той же час, за його словами, щоб затвердити певний підручник, для профільного вишу необхідне обов’язкове його затвердження не тільки в цьому міністерстві, але й потім ще раз у Міністерстві освіти і науки. “Тобто, подвійна бюрократія”, - констатував він. За словами С.НІКОЛАЄНКА, за кордоном такої практики немає, щоб ВНЗ підпорядковувались профільним міністерствам. “Відбувається в Україні розпорошеність зусиль. “Ми (йдеться про Міносвіти - УНІАН) можемо абсолютно спокійно готувати кадри для Міністерства внутрішніх справ, для Міністерства оборони, для медицини”, - зазначив С.НІКОЛАЄНКО.

У свою чергу президент Національного університету “Києво-Могилянська академія” Сергій КВІТ також висловив переконання, що “всі університети повинні відноситись до Міністерства освіти і науки”. За його словами, це дозволить забезпечити контроль якості освіти. На його думку, всі ініціативи, що стосуються “передачі до інших міністерств та відомств вишів, є неправильними”.

Як повідомляв УНІАН, міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК виступає за передачу всіх вищих навчальних закладів в управління Міністерства освіти і науки. За його словами, вiдомче дроблення вишiв створює штучнi проблеми.