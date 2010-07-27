У школах планують ввести курс основ православ'я

У школах Харківської області може з`явитися курс основ православ`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської облради з посиланням на заступника голови обласної ради Вікторію КАЗАКОВУ.

За її словами, з ініціативою введення в школах області уроку, який би знайомив учнів з основами православної культури Слобожанщини, виступив голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ.

Вона відзначила, що, за даними статистики, в Харківській області налічується більш як 52-54% віруючих. Соцопитування, проведені харківською філією Інституту імені Горшеніна засвідчили, що не проти вивчення основ православ`я в школі майже 75% жителів області.

За словами В.КАЗАКОВОЇ, «ініціативу підтримала Харківська облдержадміністрація, керівництво якої вважає, що викладання основ православної культури в історичному плані може бути введене в учбові плани 10-11 класів як факультативний курс. Вважається за доцільне створення пілотного проекту впровадження курсу в п`яти школах Харківської області і трьох школах Харкова. Науково-методичний супровід і програма моніторингових досліджень, які проводитимуться Харківським обласним науково-методичним інститутом безперервної освіти, дадуть змогу вивчити доцільність і раціональність введення курсу, проблемні питання і пріоритетні напрями розвитку. В облдержадміністрації вважають, що факультативний курс може вводитися в школах на добровільних засадах, за бажанням учнів і їхніх батьків».

Як повідомляє місцева преса, питання про необхідність введення в середніх школах і вузах курсу православ`я було порушено під час поїздки до Харкова 26-27 травня 2010 р. предстоятеля Української православної церкви (Московський патріархат) митрополита ВОЛОДИМИРА і його зустрічі з С.ЧЕРНОВИМ. За словами С.ЧЕРНОВА, він обговорив це питання з губернатором Михайлом ДОБКІНИМ, і вони домовилися, що облрада розробить спеціальну програму, згідно з якою з 1 вересня буде рекомендовано ввести спеціальний курс.