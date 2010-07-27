На трасі Харків-Ялта КАМАЗ виїхав на зустрічну: 5 поранених
10:30, 27 липня 2010Суспільство
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Водій не впорався з керуванням
На Харківщині внаслідок зіткнення вантажівки з легковиком травмовано п’ятеро осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 25 липня о 06.00 на 32-му км автодороги Харків-Ялта у м. Мерефа Харківського району водій автомобіля “КАМАЗ-5320”, рухаючись у напрямку Дніпропетровська, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Daewoo-Sens.
Внаслідок ДТП водій та четверо пасажирів автомобіля Daewoo отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
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