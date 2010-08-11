Маршрутка зіткнулася з КамАЗом: 1 загиблий, 14 поранених

В Донецькій області при зіткненні мікроавтобуса з вантажівкою одна людина загинула, 14 - постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора в Ясинуватському районі, на 87 км автошляху Слов’янськ – Донецьк – Маріуполь.

Водій мікроавтобуса „Mercedes-Bens-Sprinter” під час виконання обгону вантажного автомобіля „КамАЗ - 5210” не впорався з керуванням та допустив дотичне зіткнення з вантажівкою.

Постраждалих у ДТП з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарень Ясинуватського, Костянтинівського районів та м. Авдіївка.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.