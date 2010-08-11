Сміттєспалювальний завод програє в конкуренції з незаконними звалищами

Сміттєспалювальний завод «Енергія» АК «Київенерго» недозавантажений твердими побутовими відходами (ТПВ) на 40% від своїх можливостей.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті корпоративних комунікацій АК "Київенерго".

Місячний обсяг завезення відходів на підприємство повинен становити 21 тис. тонн. Ще на початку року компанії-перевізники сміття виконували свої зобов’язання та повністю завантажували завод. Проте, починаючи з лютого 2010 року, обсяги завезених відходів почали постійно зменшуватися. Так, якщо у січні 2010 року було завезено 21,1 тис. тонн сміття, то у червні - 14,7 тис. тонн, а у липні - 12,6 тис. тонн., зазначають у компанії.

«Однак це не означає, що утворення відходів у столиці зменшилося. Недозавантаження сміттєспалювального заводу “Енергія” свідчить про захоронення сміття в інших місцях, частіше за все - на незаконних звалищах Київщини. Це не тільки призводить до поступового масштабного засмічення передмістя Києва, але й може бути особливо небезпечним під час повені або ж, як зараз, аномальної спеки. Адже не утилізоване сміття на звалищах потрапляє до водних ресурсів або є причиною займання та подальшого поширенню вогню», - підкреслив директор заводу «Енергія» Сергій КРИКУН.

Так, зазначили в “Київенерго”, наразі мешканці деяких районів Києва (особливо на Троєщині) відчувають запах горілого сміття. В МНС України повідомили, що однією з причин є загоряння сміттєзвалища біля Вишгорода. Через надзвичайно високу температуру повітря відбувається самозапалення звалищ, запах та дим від яких, відповідно, розноситься по столиці, додали в компанії.

«Такої ситуації можна було б уникнути, якби компанії-перевізники сміття виконували свої зобов’язання, встановлені законом, й вивозили сміття на завод «Енергія». До того ж, кожен мешканець Києва в щомісячних комунальних платежах сплачує саме за утилізацію побутових відходів на сміттєспалювальному заводі, що є найбільш прийнятним для екології столиці», - сказав С.КРИКУН.

Згідно зі статистикою, щороку в Києві утворюється 1,5 млн. тонн сміття. За офіційними даними Головного управління комунального господарства Києва, на заводі «Енергія» спалюється близько 22% сміття зі столиці. Інші відходи направляються до обладнаних та незаконних сміттєполігонів на околицях Києва.

*** Завод «Енергія» є найбільшим із сміттєспалювальних заводів в Україні, його введено в експлуатацію у грудні 1987 року. Для розбудови заводу «Енергія» в 2010 році, зокрема модернізації старого обладнання та закупівлі нового, АК «Київенерго» виділила 2 млн. грн. Спалюючи сміття, завод виробляє теплову енергію, що є реальним джерелом альтернативного опалення. За наявності стабільного постачання ТПВ завод може виробляти теплову енергію та використовувати її не лише для своїх потреб, а також для реалізації киянам. У липні 2009 року на заводі коштом АК «Київенерго» вперше в Києві встановлено обладнання «Кордон», яке вимірює рівень радіації сміття.