Ізраїльські дипломати страйкують у шортах і шльопках

Ізраїльські дипломати в усьому світі страйкують, вимагаючи підвищення заробітної плати, повідомляє Газета.ру.

«Страйк оголошений на заклик профспілки МЗС Ізраїлю відучора і має частковий характер. Він полягає в тому, що працівники МЗС Ізраїлю і дипломати в зарубіжних місіях ходять на роботу, але відмовляються здійснювати підготовку, у тому числі протокольну, як зарубіжних візитів ізраїльських офіційних осіб, так і візитів іноземних офіційних осіб до Ізраїлю», – повідомив один з ізраїльських дипломатів у Москві.

Крім того, за його словами, працівники МЗС Ізраїлю «демонстративно не дотримуються дрес-коду і ходять на роботу в джинсах, шортах і шльопках».

Страйк оголошений після того, як невдачею закінчилися переговори між профспілкою МЗС Ізраїлю і міністерством фінансів. Страйкарі незадоволені тим, що в Ізраїлі у співробітників МЗС дуже низькі зарплати, а за кордоном їх оклади невідповідно нижчі, ніж у співробітників інших відомств, відряджених за кордон.