Янукович і голова ДПАУ говорили про бюджет, ПДВ і нові тіньові схеми

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Державній податковій адміністрації у стислі терміни вийти на стовідсоткове відшкодування ПДВ підприємствам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час зустрічі Президента України з головою Державної податкової адміністрації Олександром ПАПАІКОЮ.

Головні теми зустрічі – виконання Державного бюджету-2010; ситуація з відшкодуванням ПДВ; хід громадського обговорення проекту Податкового кодексу, який восени має бути внесений на розгляд парламенту.

Президент одразу підкреслив, що хоче почути аргументовані пропозиції щодо ефективного вирішення проблеми з адмініструванням ПДВ.

У своїй доповіді О.ПАПАІКА повідомив, що незважаючи на складну економічну ситуацію в державі, фіксується приріст надходжень до бюджету. «Це відчувається. З початку року по окремих податках до 46% йде приріст порівняно з минулим роком», – сказав він.

Керівник ДПА повідомив, що в серпні очікується ріст надходжень майже удвічі порівняно з аналогічним періодом 2009 року. За його словами, робота з наповнення бюджету ведеться не за рахунок збільшення податкового тиску, а через аналіз фінансового стану платників, активну співпрацю з промислово-фінансовими групами.

Глава держави доручив активізувати боротьбу з незаконним відшкодуванням ПДВ та особливо – з новими тіньовими схемами, що з’являються на ринку. «Треба, щоб державні кошти використовувалися за призначенням, і жодної копійки не йшло на збагачення ділків. Потрібно наводити порядок», – наголосив Президент.

Відповідаючи на запитання В.ЯНУКОВИЧА щодо заходів податківців з протидії незаконним оборудкам зернотрейдерів, О.ПАПАІКА повідомив, що ДПА спільно з Держмитслужбою веде боротьбу з так званим псевдоекспортом, коли товар намагаються вивезти з країни за завищеними цінами, тобто таким чином прагнуть незаконно заробити на відшкодуванні ПДВ. «Думаю, ті заходи, яких ми вживаємо, дадуть нам змогу навести в цьому лад», – підкреслив він.