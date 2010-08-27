У Мелітополі під час родинного застілля отруїлися 15 людей

24-26 серпня до інфекційного відділення Мелітопольської міської лікарні № 2 з діагнозом “гострий гастроентероколіт” госпіталізовано 15 осіб, в тому числі 10 дітей, які 23-24 серпня перебували в приватному господарстві на родинній зустрічі та вживали страви домашнього приготування. Всього на зустрічі були присутні 100 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні госпіталізовані перебувають у станах середньої та легкої степені важкості.

Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Попередня причина захворювання – порушення технології приготування та зберігання продуктів харчування в домашніх умовах.