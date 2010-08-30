Суд визнав законною ліквідацію райрад у Харкові

Суд визнав законним рішення Харківської міськради про ліквідацію районних рад у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це розміщено на офіційному сайті Харківської міської ради.

Зокрема, за інформацією Юридичного департаменту міськради, сьогодні, 30 серпня, Харківський апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Дзержинського районного суду Харкова про відмову у скарзі громадян В.БАКУМОВА та В.РУДАКОВА, які вимагали визнати незаконними та скасувати рішення 38-ї сесії Харківської міськради 5-го скликання від 25 листопада 2009 р. «Про неутворення районних у місті Харкові рад».

Згідно з вимогами ст.124 Конституції України, ст.ст.254, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, йдеться у повідомленні, постанова Дзержинського райсуду Харкова від 6 липня 2010 року у вказаній справі «набрала законної сили за наслідками апеляційного провадження та є обов’язковою для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України».

Напередодні, коментуючи питання про скасування районних у місті рад та концентрацію влади в єдиному адміністративному центрі прийняття рішень, секретар Харківської міськради, в.о. міського голови Геннадій КЕРНЕС заявив, що районні депутати є неефективним посередником між органами міської та місцевої влади.

«Районні ради не виконують ніякої функції. Повноважень у них немає. Районні депутати взагалі не цікавляться життям людей. І це, за великим рахунком, вийшов неефективний посередник між органами міської і місцевої влади», - заявив Г.КЕРНЕС.