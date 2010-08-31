Корупційний скандал у ФДМУ: двох посадовців взяли на хабарі $40 тис.

Сьогодні у столиці близько 14.00 біля приміщення Київського регіонального відділення Фонду державного майна України співробітники Служби безпеки України затримали під час одержання хабара у розмірі 40 тис. доларів двох працівників Фонду держмайна.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, посадові особи вимагали гроші у керівництва приватного підприємства за послуги зі заниження вартості нежитлового приміщення, яке ті хотіли придбати.

Наразі провадяться відповідні слідчі дії, за результатами яких буде прийняте рішення щодо порушення кримінальної справи.