Прес-конференція з нагоди проведення Фестивалю болгарського кіно
13 вересня 2010 р. о 12.00 в Культурному центрі «Кінотеатр «Київ», в залі «Сінематека» відбудеться прес-конференція з нагоди проведення в Києві Третього Фестивалю Сучасного Болгарського кіно.
Організатори проекту – Посольство Болгарської Республіки в Україні та Продюсерська агенція «Артмедіа».
Учасники прес-конференції:
Дімітар Владіміров – Надзвичайний та Повноважний Посол Болгарської Республіки в Україні,
Владімір Краєв, Ігліка Тріфонова, Васіл Барков – відомі болгарські кінорежисери.
Юрій Черниш – Директор Продюсерської агенції «Артмедіа».
Під час прес-конференції організатори та гості заходу докладніше розкажуть про особливості болгарського кінематографу, його розвиток, про перспективи поглиблення культурних зв’язків між Болгарією та Україною в сфері кінематографії.
Передбачено прес-показ фестивального фільму «Остання подорож» (режисер Васіл Барков).
На прес-конференції журналісти зможуть отримати запрошення на Урочисте відкриття Фестивалю та перегляд фільму "Східні п`єси", що відбудеться 13 вересня о 19.00.
Фестиваль буде проходити з 13-го по 20-е вересня 2010 року в залі "Сінематека" Культурного центру "Кінотеатр "Київ".
Акредитація за ел. адресою artmediakino@i.ua , тел.+38 044 3320951