Прес-конференція з нагоди проведення Фестивалю болгарського кіно

13 вересня 2010 р. о 12.00 в Культурному центрі «Кінотеатр «Київ», в залі «Сінематека» відбудеться прес-конференція з нагоди проведення в Києві Третього Фестивалю Сучасного Болгарського кіно.

Організатори проекту – Посольство Болгарської Республіки в Україні та Продюсерська агенція «Артмедіа».

Учасники прес-конференції:

Дімітар Владіміров – Надзвичайний та Повноважний Посол Болгарської Республіки в Україні,

Владімір Краєв, Ігліка Тріфонова, Васіл Барков – відомі болгарські кінорежисери.

Юрій Черниш – Директор Продюсерської агенції «Артмедіа».

Під час прес-конференції організатори та гості заходу докладніше розкажуть про особливості болгарського кінематографу, його розвиток, про перспективи поглиблення культурних зв’язків між Болгарією та Україною в сфері кінематографії.

Передбачено прес-показ фестивального фільму «Остання подорож» (режисер Васіл Барков).

На прес-конференції журналісти зможуть отримати запрошення на Урочисте відкриття Фестивалю та перегляд фільму "Східні п`єси", що відбудеться 13 вересня о 19.00.

Фестиваль буде проходити з 13-го по 20-е вересня 2010 року в залі "Сінематека" Культурного центру "Кінотеатр "Київ".

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