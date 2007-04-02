У християн починається Страсний тиждень

З понеділка у православних християн і католиків починається Страсний тиждень – в пам’ять про останні дні земного життя, страждання і смерть на хресті Ісуса Христа.

Протягом Страсного тижня православні дотримуються найстрогішого посту і приділяють відвіданню храмів і молитві ще більше часу, ніж у всі дні Великого посту. Це час безпосередньої підготовки до головного церковного свята - світлого Христового Воскресіння (Великодня). Цей тиждень має велике значення для християн - в багатьох західних країнах останні його дні оголошуються вихідними, що було і в імператорській Росії. Кожний день називається Великим за знаменністю подій. Особливо важливими вважаються останні дні перед Великоднем - Великі четвер, п`ятниця і субота. У кожний з них у церквах читаються уривки з Євангелія, що розповідають про страждання Христа, здійснюються особливі обряди і молитви. Храми в ці дні бувають переповнені прихожанами.

У Великий четвер віруючі згадують встановлення таїнства причащання Тіла і Крові Христових - євхаристії (від грецького "подяка").

Велика п`ятниця - найскорботніший день церковного року, тому що саме у п`ятницю Ісус був розіп’ятий і помер на Хресті, спокутуючи людські гріхи. У Велику суботу, згідно з ученням Церкви, тіло Христа "перебувало в труні", але душею Спаситель зійшов в пекло і вивів з нього душі праведників. Після уранішнього богослужіння в суботу віруючі освячують паски і яйця. А увечері збираються в храмах на урочисте богослужіння, щоб зустріти Воскресіння Христове. Цього року православні і католики святкують Великдень в один день - 8 квітня.