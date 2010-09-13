На Одещині начальник райвідділу міліції попався на хабарі

На Одещині співробітники СБУ затримали начальника районного відділу міліції за одержання хабара в розмірі 5 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Одеській області.

Начальника райвідділу було затримано у його службовому кабінеті відразу після одержання хабара, додали в СБУ.

Встановлено, що міліціонер вимагав і отримав хабар від бізнесмена за “безперешкодне функціонування бази відпочинку в курортній зоні Одещини».

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - утримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення кола посадових осіб, причетних до злочинної діяльності затриманого правоохоронця.