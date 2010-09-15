В Києві міністру оборони Бразилії показали проект ракетного комплексу

Сьогодні, 15 вересня, у Києві, на базі державного підприємства Міністерства оборони України “Центральний проектний інститут” відбулася презентація проекту ракетно-космічного наземного комплексу “Циклон-4”.

Участь у заході взяли члени бразильської військової делегації на чолі з Державним міністром оборони Федеративної Республіки Бразилія Нельсоном Азеведо ЖОБІМОМ, які перебувають з офіційним візитом в Україні, повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони.

Бразильській делегації було презентовано проект ракетно-космічного наземного комплексу “Циклон-4” та ракети-носія “Циклон-4”.

Після презентації Державного міністра оборони Бразилії було нагороджено відомчою відзнакою Національного космічного агентства України - Медаллю Михайла Кузьмича Янгеля.

Приймаючи українську медаль, Н.А.ЖОБІМ наголосив, що “ця нагорода символізує розвиток наших відносин, нашої співпраці у технологічній сфері”.

Він повідомив, що перший запуск з ракетно-космічного наземного комплексу “Циклон-4” заплановано здійснити у 2012 році.

Коментуючи підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Бразилії про співробітництво в оборонній сфері, Н.А.ЖОБІМ поінформував, що цей документ передбачає налагодження співробітництва між Україною і Бразилією в рамках створення підкомісій, які займатимуться специфічними питаннями у різних військово-технічних напрямках.

“Ми сподіваємося, що ще до президентських виборів у Бразилії, які мають відбутися на початку жовтня поточного року, ці комісії зберуться і визначать напрямки, які можуть бути використані в нашому співробітництві з урахуванням досвіду, який мають українські та бразильські експерти”, - заявив він.

Крім того, за словами Державного міністра оборони Федеративної Республіки Бразилія, Угодою передбачено обмін курсантами вищих військових навчальних закладів, а також обмін науковими розробками і контакти між науковцями – представниками кращих наукових центрів України та Бразилії.

У свою чергу міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ підкреслив, що бразильській стороні було запропоновано розглянути питання участі цієї країни у проекті будівництва першого вітчизняного корабля класу “корвет” та будівництві літака Ан-70. Також українська сторона виступила з пропозицією розглянути варіанти спільного будівництва ракетного катера водотоннажністю до 450 тонн.

Під час перебування в Україні представники бразильської військової делегації планують відвідати підприємства оборонно-промислового комплексу, розташовані у Запоріжжі, Миколаєві та Києві.