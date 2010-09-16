Невідомі в масках ввірвалися додому до голови райсуду

В Путивлі Сумської області невідомі пограбували, побили і вкинули в підвал голову райсуду.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі зв`язків з громадськістю ГУ МВС Сумської області, ввечері 13 вересня двоє невідомих в масках увірвались в дім 58-річного голови райсуду, побили його і вкинули в підвал, після чого викрали 10 тисяч гривень та мобільний телефон господаря.

Голову райсуду вранці наступного дня знайшла працівниця суду, яка занепокоїлась його відсутністю на роботі і приїхала до нього додому. Чоловік перебував у підвалі із зв’язаними руками та ногами. Вона звернулася до міліції і на місце пригоди одразу виїхали керівники УМВС та слідчо-оперативна група Путивльської міліції.

Як пояснив потерпілий, близько 21 години вечора до нього в приватний будинок увірвались двоє невідомих в масках та рукавичках. Вони побили його, вимагаючи гроші, потім зв’язали руки та ноги і вкинули у підвал. Вхід до нього забили цвяхами. Грабіжники викрали з будинку 10 тисяч гривень і мобільний телефон.

Постраждалого госпіталізовано до Сумської обласної лікарні зі зламаними ребрами та численними забоями та синцями на тілі та голові.

Міліція вживає заходів для встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину. Відпрацьовуються дві основні версії: напад з метою заволодіння грошима та напад, пов`язаний з професійною діяльністю голови суду.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статей 187.ч. 3 КК України (розбій).