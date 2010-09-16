Мінагрополітики зменшило прогноз експорту зерна з України

Міністерство аграрної політики України зменшило прогноз експорту зерна з України на 8% - до 12,7 млн. тонн в 2010-2011 маркетинговому році (МР, липень 2010 р. - липень 2011 р. - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики Анатолій РОЗГОН.

Він повідомив, що прогноз експорту зерна зменшено за рахунок зниження прогнозу експорту кукурудзи на 900 тис. тонн. При цьому А.РОЗГОН зазначив, що це попередні прогнози, і вони можуть бути змінені за результатами жнив.

Він також додав, що Міністерство агрополітики зменшило прогноз валового збору зернових у цьому році до 38,6 млн. тонн, також за рахунок зниження очікуваного врожаю кукурудзи.

За інформацією А.РОЗГОНА, в поточному маркетинговому році, за уточненими оцінками Мінагрополітики, загальна пропозиція зерна (включаючи перехідні запаси) становитиме 44,7 млн. тонн проти раніше прогнозованих 50 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, уряд прогнозує урожай зерна в 2010 році на рівні 40-42 млн. тонн проти 46 млн. тонн у 2009 році. Експорт зерна з України в поточному маркетинговому році раніше оцінювався в 15-17 млн. тонн.

Міністерство сільського господарства США (USDA) нещодавно знизило прогноз урожаю зерна в Україні в 2010 році на 6,2 млн. тонн – до 38,75 млн. тонн, а прогноз експорту – на 4,2 млн. тонн, до 15 млн. тонн.