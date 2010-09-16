У школі розпилили газову суміш з балончика: постраждали 32 учня

Вчора о 12.11 у Ромнах Сумської області у холі загальноосвітньої школи № 4 невідомий розпилив невстановлену газову суміш з балончика для самозахисту.

В результаті події 32 учня зі скаргами на погане самопочуття були направлені на обстеження до міської лікарні та після обстеження відпущені додому, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Працівниками міської СЕС та хіміко-радіометричної лабораторії МНС були здійснені аналізи повітря, у якому шкідливих речовин не виявлено.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Сумській області.