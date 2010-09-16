У школі розпилили газову суміш з балончика: постраждали 32 учня
08:56, 16 вересня 2010Суспільство
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Вчора о 12.11 у Ромнах Сумської області у холі загальноосвітньої школи № 4 невідомий розпилив невстановлену газову суміш з балончика для самозахисту.
В результаті події 32 учня зі скаргами на погане самопочуття були направлені на обстеження до міської лікарні та після обстеження відпущені додому, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
Працівниками міської СЕС та хіміко-радіометричної лабораторії МНС були здійснені аналізи повітря, у якому шкідливих речовин не виявлено.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Сумській області.
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