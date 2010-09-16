Клюєв був сьогодні у захваті від МНС
Навчання не проводилися сім років
Перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ задоволений підготовкою підрозділів Міністерства з надзвичайних ситуацій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після спостереження за показовими тактико-спеціальними навчаннями МНС на тему «Можливості рятувальних сил під час ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру».
«Я у захваті, думаю, і ви так само», - сказав А.КЛЮЄВ журналістам на брифінгу після навчань.
Віце-прем`єр також повідомив, що сьогодні за навчаннями, що проходили на учбовому полігоні в районі села П’ятихатки Київської області, спостерігали губернатори, а також керівники міністерств і відомств.
Він підкреслив, що голови обладміністрацій і керівники міністерств були запрошені на навчання, щоб ознайомитися з потенційними можливостями підрозділів МНС з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також обговорити питання налагодження взаємодії у ліквідації надзвичайних ситуацій.
«Це нормальні навчання для того, щоб керівники держави і керівники регіонів знали, як їм діяти під час виникнення надзвичайних ситуацій. Це основна мета навчань», - зазначив А.КЛЮЄВ.
При цьому він висловив жаль, що навчання такого масштабу не проводилися в Україні майже 7 років.
В ході навчань рятувальники МНС продемонстрували здатність оперативного реагування на об`єктах, де сталися вибухи газу, пожежі, зокрема лісові, продемонстрували можливості з вилучення людей з-під завалів і евакуації із зон пожеж на великій висоті. Також була продемонстрована робота підрозділів, що займаються ліквідацією наслідків аварій на хімічних об`єктах.