Клюєв був сьогодні у захваті від МНС

Перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ задоволений підготовкою підрозділів Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після спостереження за показовими тактико-спеціальними навчаннями МНС на тему «Можливості рятувальних сил під час ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру».

«Я у захваті, думаю, і ви так само», - сказав А.КЛЮЄВ журналістам на брифінгу після навчань.

Віце-прем`єр також повідомив, що сьогодні за навчаннями, що проходили на учбовому полігоні в районі села П’ятихатки Київської області, спостерігали губернатори, а також керівники міністерств і відомств.

Він підкреслив, що голови обладміністрацій і керівники міністерств були запрошені на навчання, щоб ознайомитися з потенційними можливостями підрозділів МНС з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також обговорити питання налагодження взаємодії у ліквідації надзвичайних ситуацій.

«Це нормальні навчання для того, щоб керівники держави і керівники регіонів знали, як їм діяти під час виникнення надзвичайних ситуацій. Це основна мета навчань», - зазначив А.КЛЮЄВ.

При цьому він висловив жаль, що навчання такого масштабу не проводилися в Україні майже 7 років.

В ході навчань рятувальники МНС продемонстрували здатність оперативного реагування на об`єктах, де сталися вибухи газу, пожежі, зокрема лісові, продемонстрували можливості з вилучення людей з-під завалів і евакуації із зон пожеж на великій висоті. Також була продемонстрована робота підрозділів, що займаються ліквідацією наслідків аварій на хімічних об`єктах.