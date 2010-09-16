Суд наклав арешт на 80% акцій Київміськбуду

Господарський суд Києва наклав арешт на 80% акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», які були придбані ФК «Новий регіон» 29 липня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суду сьогодні озвучила суддя Юлія СМИРНОВА за позовом Генеральної прокуратури до ФК «Новий регіон» про визнання недійсним договору купівлі-продажу Головного управління комунальної власності КМДА 80% акцій ХК «Київміськбуд».

За її словами, суд вирішив для забезпечення позову частково задовольнити вимоги Генпрокуратури, зокрема накласти арешт на 80% акцій холдингу, заборонити ТОВ «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» здійснювати будь-які дії щодо внесення змін до системи реєстру власників акцій «Київміськбуду».

Суд також вирішив задовольнити клопотання «Київміськбуду» про наявність доказів продажу акцій у повному обсязі. Зокрема, представник АТ «ХК "Київміськбуд" і ТОВ «Адрем» Олександра МАЛЕКО вимагає документи, які стали підставою для приватизації холдингу: в Української універсальної біржі, ГУ комунальної власності КМДА (наказ про продаж, інформація про хід і результат торгів), у ФК «Новий регіон», у Центру незалежної оцінки «Ако Експерт» (документи про оцінку 80% пакета акцій), у ТОВ «Адрем» (інформацію про власника 80% акцій «Київміськбуду» станом на 9 вересня ц.р.).

Під час засідання представник ГУ комунальної власності КМДА Антон ПУКАС нагадав, що приватизаційні документи управління за 2007-2010 рр. були вкрадені у представника комісії з питань власності разом з автомобілем.

Коментуючи рішення суду, О.МАЛЕКО зазначила, що в разі, якщо документи про продаж 80% акцій не буде надано, це не може стати підставою для визнання договору купівлі-продажу недійсним.

«Підставою є невідповідність операції на момент її здійснення законам України. Це має бути доведене Генеральною прокуратурою», - пояснила вона.

Представник "Київміськбуду" також зазначила, що державна комісія з цінних паперів і фондового ринку на момент розслідування не змогла знайти місце розташування реєстратора через те, що компанія переїхала і зараз знаходиться по вулиці Суворова, 4/6. «Ми повідомили, як годиться, центральний апарат. Була публікація, було повідомлення всіх емітентів», - додала вона.

При цьому О.МАЛЕКО уточнила, що приміщення ТОВ «Адрем» орендує не в "Київміськбуду" (він знаходиться за тією ж адресою – УНІАН).

Представник «Київміськбуду» зазначила, що дане рішення суду не перешкодить акціонерам «Київміськбуду» провести збори. «Заборонили проводити перереєстрацію цих акцій. Корпоративні права жодним чином не обмежуються», - пояснила вона.

(Збори акціонерів «Київміськбуду» призначені на 5 і 7 жовтня. – УНІАН).

Оголошуючи рішення суду, суддя також зазначила, що у зв`язку з відсутністю представників ФК «Новий регіон», а також необхідністю надати додаткові документи, розгляд справи відкладається на 12 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) України Дмитро ТЕВЕЛЬОВ 2 вересня заявив, що муніципальний пакет акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у розмірі 80% був проданий на аукціоні на Українській універсальній торговій біржі фінансовій компанії "Новий регіон" за 114 млн. 75 тис. грн.

За його словами, комісії не вдалося відстежити подальшу долю акцій "Київміськбуду" у зв`язку з відсутністю "Нового регіону" і ФС "Україна" за місцем реєстрації, а також звітності від цих компаній.

У той же час голова ДКЦПФР зазначив, що згідно з угодою про купівлю комунального пакета "Київміськбуду" від 27 липня 2009 року, "Новий Регіон" мав був продати його протягом року.

Д.ТЕВЕЛЬОВ також повідомив, що під час перевірки правильності перереєстрації комунального пакета акцій реєстратором "Термінал-Реєстр" виникає сумнів у наявності повного обсягу документів, необхідних для реєстрації, зокрема, в повноважності підписуючих документи осіб, і важко оцінити шанси повернення пакета акцій у комунальну власність.

Раніше перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста і повернути 80% акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у власність міської громади.

Генпрокуратура України в позові від 20 серпня 2010 року просить Госпсуд Києва визнати договір Головного управління комунальної власності КМДА з ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» (Київ) від 29 липня 2009 року про продаж 80% акцій АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" недійсним і зобов`язати "Новий регіон", а також реєстраторів "Київміськбуду" – ТОВ "Компанія "Термінал-Реєстр" і ТОВ "Адрем" – повернути акції Києву.

ДКЦПФР з 6 серпня ц.р. на виконання розпорядження Генпрокуратури припинила на шість місяців обіг акцій "Київміськбуду".

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.