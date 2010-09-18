Погода на неділю

Завтра в декількох регіонах України пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 19 вересня мінлива хмарність. Вночі у центральних областях та на півночі Лівобережжя, вранці та вдень у карпатському регіоні, на Хмельниччині, Вінниччині та Одещині короткочасні дощі, окремі грози, у Карпатах подекуди сильний дощ.

На решті території держави без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 6-11°, вдень 15-20°; на решті території вночі 12-17°, вдень 21-26°, на півдні та сході до 29°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.

У столиці мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 16-18°.

18 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-23°, у Дніпрі біля Києва 18°.