Долар на міжбанку пішов униз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9270/7,9360 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2558/62, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,3755/10,3890. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3101/03 (п`ятниця — 1,3135/37).

У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив.