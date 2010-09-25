Бригинець: Кабмін переклав на Київраду "брудну роботу"

Сесія Київради вдруге розглядатиме рішення щодо передачі Києво-Печерського історико-культурного заповідника до державної власності, яким передбачено позбавити приміщення трьох музеїв.

Про це заявив депутат фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді, голова комісії міської ради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами депутата, повторний розгляд питання в Київраді відбудеться на виконання рішення Кабінету міністрів.

«Всю брудну роботу має зробити Київрада, а Кабмін хоче залишитись білим і пухнастим», - впевнений О.БРИГИНЕЦЬ.

Згідно з рішенням Кабміну щодо виселення з території Лаври установ, діяльність яких не пов’язана з діяльністю заповідника і монастиря, КМДА доручено здійснити заходи щодо відселення таких організацій. Йдеться про останні три музеї комунальної власності.

«Для культури те фатальне рішення Київради стало трагедією, коли від виселення вціліли лише кілька музеїв. Тепер ми бачимо, що це був лише початок. Як тільки Лавра була передана до державної власності, Кабмін подумав, що залишеного Київрадою забагато для культури і вирішив зачистити Лавру повністю», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат вважає, що такі дії Кабміну пов’язані з бажанням нинішньої влади догодити Російській православній церкві та її українській філії УПЦ МП. За словами О.БРИГИНЦЯ, політики хочуть перетворити Лавру з духовного на суто церковний осередок, використавши приміщення музеїв на келії для монахів та готельні номери для VIP-паломників.

У прес-службі О.БРИГИНЦЯ нагадали, що згідно з прийнятим на сесії 15 липня 2010 року рішенням Київради «Про надання згоди на безоплатну передачу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника до державної власності», на його території мало залишитись три музеї комунальної власності: Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Державний музей театрального, музичного та кіномистецтва України, Музей книги і друкарства України, а ще три музеї та близько 30 творчих майстерень підлягали виселенню.