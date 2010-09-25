АМК надав дозвіл на оренду аеропорту «Київ»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТзОВ «Мастер-Авіа» (м. Київ) на отримання в оренду активу у вигляді цілісного майнового комплексу (будівлі і споруди) КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни), окрім злітно-посадочної смуги і об`єктів соцсфери.

Про це УНІАН повідомили в АМК.

Як повідомляв УНІАН, у серпні перший заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ повідомив, що КМДА через прокуратуру вимагатиме від Київради скасувати рішення про передачу в оренду об`єктів аеропорту “Жуляни” .

Нагадаємо, 8 липня ц.р. Київрада затвердила ТзОВ«Мастер-Авіа» орендарем комплексу будівель аеропорту «Жуляни» за результатами конкурсу, проведеного Головним управлінням комунальної власності КМДА.

Проект рішення про передачу майна, що належить територіальній громаді Києва, в оренду на конкурсних засадах був внесений з голосу до порядку денного депутатом Блоку Литвина, членом постійної комісії Київради із земельних питань, містобудування і архітектури Денисом КОСТРЖЕВСЬКИМ.

Наприкінці травня цього року стало відомо, що Київрада оголосила конкурс на право оренди строком на 49 років комплексів будівель, споруд і устаткування ряду об`єктів аеропорту “Жуляни”. В умовах конкурсу замічено, що майно і устаткування КП “Міжнародний аеропорт“ Київ” (Жуляни) ”буде передано орендареві, який погодиться погасити борг підприємства у розмірі 22,468 млн. грн. перед ВАТ КБ “Хрещатик” і профінансувати будівництво нового пасажирського терміналу загальною площею 12 тис. кв. м.

Документи на участь у конкурсі подавали три компанії: “Юридична фірма Ес енд Пі”, “Мастер-Авіа” і “Промсоцпророзвиток”.

16 червня депутат Київради від БЮТ, заступник голови постійної комісії з питань власності Денис МОСКАЛЬ заявив, що конкурс на право оренди комплексу будівель аеропорту “Київ” закінчений за 16 днів до його завершення. Він допустив, що поспішність проведення конкурсу зумовлена лобіюванням інтересів однієї з компаній-учасниць.