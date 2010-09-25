Співаков доводитиме політикам, що музика може покласти край ворожнечі

Завтра о 19.00 у Києві в Національному театрі опери і балету в рамках гастрольного туру по столицях СНД відбудеться виступ Молодіжного симфонічного оркестру країн СНД.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці (МФГС) держав СНД Олександр КАЛУГІН.

Він повідомив, що в складі оркестру – 94 молоді музиканти з країн Співдружності і Грузії. Диригент – народний артист СРСР Володимир СПІВАКОВ. У програмі – твори Джузепе Верді, Ніколо Паганіні, Петра Чайковського, Каміля Сен-Санса, Жоржа Бізе і національних композиторів країн-учасниць гастрольного туру.

«Музика силою мистецтва об`єднує, робить те, що мова зробити неспроможна. У складі оркестру – молодь, яка не тільки грає, а й створює. Наша мета – довести політикам, що представники різних народів, котрі мають один з одним проблеми, можуть об`єднатися навколо музики, покласти край ворожнечі і створити прекрасний оркестр, який своєю гармонією і красою здивує і вразить слухача», – сказав В.СПІВАКОВ.

О 15.00 у Національному театрі опери і балету пройде прес-конференція В.СПІВАКОВА. Акредитація на прес-конференцію і виступ оркестру за телефоном: (044) 234-71-89.

Молодіжний симфонічний оркестр країн СНД 20 вересня виступив в Ашгабаті, 22 вересня - в Баку, 24 вересня - в Єревані. Завершиться турне на сцені Концертного залу імені Чайковського в Москві.

У травні оркестр виступав у залі Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку і штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Ці виступи були присвячені 65-річчю закінчення Другої світової війни.

Як повідомляв УНІАН, з ініціативою створення Молодіжного симфонічного оркестру країн СНД виступив Міждержавний фонд гуманітарної співпраці держав-учасників СНД, а допомагає йому в організації цього проекту Московська державна академічна філармонія. Вперше оркестр зібрався в листопаді 2007 року в столиці Казахстану Астані для участі в концерті, присвяченому Другому форуму творчої і наукової інтелігенції держав СНД.