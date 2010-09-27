Писарєв відкриє балетну школу в Івано-Франківську

Художній керівник Донецького національного академічного театру опери й балету імені Анатолія Солов’яненка, народний артист України, відомий український танцюрист Вадим ПИСАРЄВ 14 жовтня відкриє дитячу балетну школу в Івано-Франківську.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ПИСАРЄВА, на нещодавніх гастрольних концертах донецької балетної трупи в містах Західної України його вразили привітність і визнання балетного мистецтва тамтешніх глядачів. Народного артиста приємно здивували і надихнули талановиті діти, яких він побачив там, тому він підтримав ідею відкриття в Івано-Франківську балетної школи.

«Ви не уявляєте, як нас там приймали, ви просто собі не уявляєте, як вони нас там люблять.. Я настільки був там захоплений людьми...», - сказав В.ПИСАРЄВ, відзначивши, що брав участь у цьому гастрольному турі доволі довго, близько трьох тижнів. При цьому він додав, що особливо йому сподобалися діти: «Я бачив там танцюючих дітей. Мене вразили танцюючі діти, вони дуже талановиті».

В.ПИСАРЄВ відзначив, що провів майстер-класи і збагнув, що цим талановитим дітям «потрібний добрий педагог з класичного танцю» для десятирічного навчання, починаючи з 7-річного віку.

«Тепер 14 жовтня ми відкриваємо балетну школу в Івано-Франківську. Мені б хотілося, аби там теж розвивався класичний балет, була школа», - сказав народний артист. Він наголосив, що у відкритті цієї школи був зацікавлений губернатор Івано-Франківської області Михайло ВИШИВАНЮК, який багато в чому сприяв її створенню.

«Михайло ВИШИВАНЮК, губернатор Івано-Франківської області, допоміг у відкритті цієї школи, він був зацікавлений у відкритті цієї школи. Там уже зробили спеціально при філармонії два балетні зали», - повідомив В.ПИСАРЄВ.

Він також відзначив, що донецькі педагоги поїдуть до Івано-Франківська викладати в цій балетній школі, і місцева влада надає житло для цих вчителів.