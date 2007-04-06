Зараз ми маємо ”результат того, про що мовчали два роки”

Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо розпуску Верховної Ради України V скликання є неконституційним і з ряду причин не може бути виконаним. Таку думку підтримали більшість провідних українських юристів, які разом із головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ взяли участь у “круглому столі”, присвяченому пошуку шляхів виходу з конфліктної ситуації, що виникла у зв‘язку з указом про розпуск Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР України, зокрема, директор Інституту законодавства Верховної Ради України Олександр КОПИЛЕНКО назвав аргументи, використані Президентом України В.ЮЩЕНКОМ, «абсолютно надуманими» та засудив неправові дії державних службовців високого рангу, які поспішно підтримали цей Указ, нагадавши їм, що «кожен державний службовець має поводитися у рамках Конституції України».

У свою чергую О.МОРОЗ наголосив, що, якщо керуватися положеннями законодавства, то від часу видання зазначеного Указу правом бути зареєстрованими у Центральній виборчій комісії на дострокові вибори могли скористатися «лише дві політичні сили, які заздалегідь знали про Указ». Водночас, за його словами, «фізично не могли» зареєструватися інші політичні сили, оскільки після видання президентського Указу ЦВК ще не збиралася на своє засідання.

Колишній народний депутат Олександр ЗАДОРОЖНИЙ заявив, що вбачає «реальні шляхи виходу з кризи: або виконувати неконституційний Указ, або дочекатися і виконати рішення Конституційного Суду України, або дочекатися, коли Президент свій Указ відкличе».

У свою чергу, колишній заступник голови Верховної Ради України, народний депутат двох скликань Віктор МУСІЯКА наголосив, що «пікова ситуація, вимагає конкретних дій» і сказав, що дотримується думки, що Конституційний Суд України має ухвалити рішення про конституційність Указу Президента не більш як за три місяці. На підтвердження своєї думки він навів той факт, що більшість політичних сил від сьогодні має на подання виборчих списків та виборчу агітацію 54 дні, що суперечить чинному законодавству.

«Як превентивний захід» В.МУСІЯКА бачить призупинення дії Указу Президента України про розпуск Верховної Ради України до отримання висновків Конституційного Суду України.

Колишній народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА назвала нинішню кризову ситуацію навколо Указу Президента «результатом того, що ми мовчали два роки». Вона запропонувала створити Лігу захисту демократії і Конституції, зачитавши відповідне звернення. На думку І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, треба «змусити Президента сісти за стіл переговорів і відмовитися від силового варіанту розвитку подій».

Колишній голова ЦВК Михайло РЯБЕЦЬ також назвав зазначений Указ «абсолютно неконституційним», наголосивши, що «будь-які дії можуть чинитися лише після висновку Конституційного Суду». При цьому він наголосив, що, керуючись чинним Законом про вибори, позачергові вибори провести неможливо – «навіть за наявності гіпотетичного висновку Конституційного Суду».

На завершення колишній народний депутат України Віталій ЖУРАВСЬКИЙ запропонував підготувати звернення фахових юристів до громадськості, доручивши цю роботу Інституту законодавства Верховної Ради України.

Учасники “круглого столу” підтримали цю пропозицію. При цьому політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ уточнив, що звернення має містити громадську експертизу відповідних рішень і Президента і Верховної Ради України.