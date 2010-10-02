Хакери ламали рахунки, а студентки забирали мільйони

Дев`ять громадян Росії, України, Білорусії і Казахстану арештовані в США за підозрою в співучасті в електронному банківському шахрайстві, в результаті якого з рахунків американських громадян було вкрадено близько 3 мільйонів доларів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на представника федеральної прокуратури по Південному округу Нью-Йорка Сайруса Венса.

Арешти були проведені агентами ФБР в Нью-Йорку напередодні.

За даними прокуратури, більшість заарештованих - дівчата, які в`їхали до США за студентськими візами. Правоохоронні органи повідомили журналістам імена трьох арештованих - 21-річної Крістіни Свечинської, а також Аліни Турути та Юлії Сидоренко, вік і громадянство яких не зазначається.

Пізніше стало відомо, що федеральна прокуратура США висунула звинувачення 37 підозрюваним, серед яких щонайменше 25 росіян, в розкраданні більше трьох мільйонів доларів з банківських рахунків американських громадян.

Генеральне консульство Росії в Нью-Йорку повідомило, що одержало від ФБР офіційне повідомлення про затримання чотирьох громадян РФ (Адел Гатауллін, Максим Мірошниченко, Крістіна Свечинська і Юлія Сидоренко) та двох громадян Молдови (Вікторія Опінка і Аліна Турута). За словами віце-консула Олександра Отчайнова, зараз всі вони в ізоляторі тимчасового утримання на Манхеттені.

Згідно з даними ФБР, в результаті схеми, в яких заарештовані виконували роль посередників, одержуючи винагороду від 8% до 10% від сум, що знімалися з рахунків, групі шахраїв з Східної Європи вдалося викрасти з п`яти американських банків близько трьох мільйонів доларів.

ФБР стверджує, що жертвам розсилалися електронною поштою повідомлення з вірусом "Зевс Троян" (Zeus Trojan). При відкритті посилання або прикріпленого файлу в повідомленні ця програма одержувала дані про "логіни" і паролі банківських рахунків тієї людини, якій було адресоване "заражене" послання.

Після того, як підозрюваним шахраям вдавалося дістати доступ до управління рахунками, гроші з них переводилися на спеціально відкриті дівчатами рахунки в інших банках, назви яких не повідомляються. За словами представників прокуратури США, заарештовані відкрили сотні таких рахунків.

Правоохоронні органи вважають, що організатори шахрайської схеми перебувають в одній з країн Східної Європи - який не уточнюється.