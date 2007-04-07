У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь (фото)

У єрусалимському Храмі Гроба Господнього сьогодні відбулося сходження Благодатного вогню.

Щорічно "божественне полум`я" один раз на рік займається тут напередодні православного Великодня.

Як передає ИТАР-ТАСС, цього разу все відбулося приблизно за півгодини. Патріарх Єрусалиму і всія Палестини Феофіл III виніс пучок з 33 палаючих свічок, символізуючих земний вік Христа, і тут же до нього потягнулися сотні рук з ще незапаленими свічками. Всього за кілька митей вогонь вже осявав весь величезний храм.

Частинку благодаті одержала і українська делегація. Сьогодні увечері Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустріне Благодатний вогонь з Єрусалиму і передасть святиню представникам церков.