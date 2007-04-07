У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь (фото)
16:55, 07 квітня 2007Суспільство
1723
Частинку благодаті одержала і українська делегація
У єрусалимському Храмі Гроба Господнього сьогодні відбулося сходження Благодатного вогню.
Щорічно "божественне полум`я" один раз на рік займається тут напередодні православного Великодня.
Як передає ИТАР-ТАСС, цього разу все відбулося приблизно за півгодини. Патріарх Єрусалиму і всія Палестини Феофіл III виніс пучок з 33 палаючих свічок, символізуючих земний вік Христа, і тут же до нього потягнулися сотні рук з ще незапаленими свічками. Всього за кілька митей вогонь вже осявав весь величезний храм.
|Фото Reuters/Yahoo!
Частинку благодаті одержала і українська делегація. Сьогодні увечері Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустріне Благодатний вогонь з Єрусалиму і передасть святиню представникам церков.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter