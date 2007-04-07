Хто пограбував інкасаторів у Львові

Правоохоронці затримали банду, яка торік у листопаді пограбувала у Львові інкасаторський автомобіль, викравши близько півмільйона гривень.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України. (УНІАН: 27 листопада у центрі Львова невідомі скоїли напад на службовий автомобіль одного з банків і заволоділи інкасаторською сумкою, в якій були 180 тис. грн., 30 тис. доларів та 20 тис. євро).

За даними ДГЗ, у результаті проведення оперативно-розшукових заходів за підозрою у скоєнні цього злочину затримано чотирьох мешканців Львівської області. У затриманих вилучено автомашину “Ауді”, яку вони придбали на викрадені гроші, частину грошей та пістолет іноземного виробництва.