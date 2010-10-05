До міжнародного угруповання хакерів входили 20 мешканців України

Співробітники СБУ спільно зі своїми колегами із США, Великої Британії та Нідерландів ліквідували транснаціональне злочинне угруповання, яке приблизно за рік вкрало з банківських рахунків іноземних фінансових установ майже 40 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник начальника управління СБУ з інформаційної безпеки Олександр ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ.

Зокрема, за його словами, в Україні припинено незаконну діяльність українського осередку цього угруповання, до якого причетні близько 20 осіб з різних регіонів держави. Як зазначив О.ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, ці особи, здебільшого молодого віку, є фахівцями в області інформаційних технологій. Схема злочину полягала в тому, що зацікавлені особи вражали вірусами програмне забезпечення комп’ютерів, з яких здійснюється управління розрахунковими рахунками, і викрадали персональні коди доступу до цих рахунків. Після цього, використовуючи отриману персональну інформацію, злочинці перераховували вкрадені гроші на рахунки українських банківських установ або переводили у готівку з використанням міжнародних електронних платіжних карт.

Як зазначив О.ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, більше за всіх внаслідок такої діяльності фінансових втрат зазнали банківські установи США та Західної Європи. Що стосується українських банків, то наразі такої інформації у правоохоронних органів поки немає. Вкрадені гроші розподілялися учасниками угруповання між собою в залежності від ступеню участі кожного у справі. Зокрема, частина коштів спрямовувалася на «розвиток» діяльності ОЗГ, на придбання рухомого та нерухомого майна, автотранспорту, коштовностей тощо.

Під час проведення обшуків у фігурантів справи вилучено комп’ютерне обладнання загальною вартістю майже 100 тис. дол., гроші, цінні речі, коштовності.

Наразі вилучене обладнання направлено на експертизу, за результатами якої буде вирішено питання про порушення кримінальної справи.