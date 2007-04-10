Як можна двічі заробити на мітингах (фото)

На мітингах, організованих партіями коаліції та партіями опозиції, незрозумілим чином з’являються брати-близнюки? Чи то одна людина, здатна змінювати політичні погляди з такою швидкістю як жаба стрибає від калюжі до калюжі?

На композитному фото УНІАН ліворуч учасник мітингу прибічників коаліції з символікою Партії Регіонів 3 квітня 2007 р., праворуч – та ж ( чи дуже схожа на неї) людина, яка бере участь в мітингу прибічників опозиції, з символікою партії “Наша Україна” 10 квітня 2007 р. в Києві.

Нагадаємо, що за інформацією сайту korrespondent.net, середній розмір добових учасника мітингу складає близько 50 грн. Обком наводить іншу цифру - до 150 грн в день.

Як повідомляв УНІАН, Донецьке обласне відділення Спілки молоді регіонів України сплачує добові студентам, які бажають підтримати парламентську коаліцію у Києві, у розмірі 130 гривень.

Фото Олега Гордієнка / УНІАН