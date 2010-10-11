Шахраї переводили в готівку фальшиві електронні долари

На Житомирщині СБУ припинила діяльність групи осіб, причетних до незаконного введення в міжнародну електронну платіжну систему підроблених грошей та їх легалізації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ України в Житомирській області.

Кримінальні схеми впровадили двоє 27-річних громадяни України – жителі Києва та Луганська.

Через обмінні пункти електронних титульних знаків вони вводили до однієї з міжнародних електронних платіжних систем високоякісні сфальшовані банкноти номіналом 100 дол. Щоб заплутати маршрути надходження коштів та приховати їхнє призначення, шахраї проводили низку фінансових операцій. Після цього вже в іншому населеному пункті вони переводили електронні гроші в готівку.

Таким чином молодики встигли провернути аферу в Києві, Харкові та Луганську і отримати близько 17 тис.

Досудове слідство у кримінальній справі, порушеній стосовно правопорушників, завершено.

Обвинувачуваним інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї), ч.3 ст.190 (шахрайство) та ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Кримінальну справу передано до суду.