У МВС створюється відділ протидії кіберзлочинності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення змін до Закону України „Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність”.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 21 вересня.

Даним законом передбачено, що в Україні органом, на який покладаються повноваження щодо створення та функціонування цілодобової контактної мережі для надання невідкладної допомоги при розслідуванні злочинів, пов`язаних з комп`ютерними системами та даними, переслідуванні осіб, що обвинувачуються у вчиненні таких злочинів, а також збирання доказів в електронній формі, є Міністерство внутрішніх справ України.

Крім того, у законі вказано, що цілодобовий контактний пункт з питань протидії кіберзлочинності буде створено на базі Міністерства внутрішніх справ у межах його штатної чисельності.

Конвенцію про кіберзлочинність було укладено 23 листопада 2001 року у Будапешті. Україна ратифікувала її 7 вересня 2005 року.