СБУ розкрила схему крадіжки нафти

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність організованого злочинного угруповання, яке викрадало з підприємства нафтопродукти.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Сумській області, зловмисники, використовуючи кілька врізок одночасно, перекачували нафту у приховані ємності вантажівок, а згодом за фіктивними документами вивозили до нафтопереробних заводів, розташованих в інших регіонах. Встановлено, що впродовж вересня – початку жовтня злодіям вдалося викрасти 70 тонн нафтопродуктів на загальну суму понад 270 тис. грн.

Днями в Охтирському районі співробітники СБУ затримали 5 членів організованого злочинного угруповання – громадян України та Росії, 3 вантажівки та 3 легкові автомобілі, які використовувались для прикриття під час руху. Задіяний у крадіжках автотранспорт з фіктивними номерами був обладнаний засобами радіозв’язку; зловмисники послуговувались певною системою передачі сигналів. Під час затримання у злодіїв вилучено травматичну зброю, спецзасоби для пошкодження коліс, вибухові пакети.

Стосовно п’яти затриманих Служба безпеки України порушила кримінальну справу за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою), якою передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.