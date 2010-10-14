Вихідці із СРСР організували в США масштабну аферу з медстраховками

У США пред`явлені звинувачення 44-м членам злочинного синдикату, який займався махінаціями з медичними страховками.

Більшість обвинувачених – уродженці Вірменії. Лідером групи називають Армена Казаряна, який одержав 1996 року в США статус біженця. У матеріалах слідства він зазначений як "злодій у законі", повідомляє Радіо “Свобода”.

Збитки від діяльності злочинної групи, що базувалася в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі, оцінюються в більш ніж сто мільйонів (за іншими джерелами – 163 мільйони) доларів.

Як з`ясувалося впродовж розслідування, злочинне угруповання зареєструвало кілька клінік-фантомів і від їх імені регулярно подавали до Medicare рахунки на оплату наданих ними неіснуючих послуг. З`ясувалося також, що в документах були зазначені викрадені шахраями дані лікарів, які легально практикують в США.

Американська влада наголошує, що вперше зіткнулися з аферою такого масштабу в рамках федеральної програми Medicare, призначеної надавати допомогу старим людям.

"Поява міжнародної організованої злочинності у внутрішніх схемах медико-санітарної допомоги сигналізує про серйозну загрозу для споживачів. Ми зіткнулися з тим, що подібні синдикати готові проникнути в абсолютно будь-які програми для отримання незаконного прибутку", - наводить слова заступника Генпрокурора США Гері Гріндлера РосБізнесКонсалтинг.