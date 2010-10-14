Прогноз: за рік унція золота буде на 250-270 доларів дорожче

Нового історичного максимуму досягли ціни на золото. На найбільшому нью-йоркському золотому ринку надвечір 13 жовтня за трійську унцію давали 1375,7 доларів, повідомляє ІТАР-ТАСС. Попит на золото посилився після того, як на біржах з`явилася інформація про збільшення Китаєм закупівель золота до своїх валютних державних резервів з метою скоротити залежність від долара США.

"Золото перетворилося на третю світову резервну валюту після долара і євро, - заявив економіст і видавець економічного бюлетеня "Гартман леттер" Деніс Гартман. - Ціни на золото продовжать зростати".

Цього тижня банк "Голдман Сакс" оприлюднив прогноз, згідно з яким на жовтень 2011 року ціна трійської унції досягне 1650 доларів.