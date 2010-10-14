29 співробітників бюро ЧФ РФ оголосили голодування

Безстрокове голодування на знак протесту проти невиплати заробітної платні оголосили 29 співробітників «172-го окремого конструкторсько-технічного бюро Чорноморського флоту Міністерства оборони РФ», 22 з яких - громадяни України.

За півтора роки підприємство заборгувало своїм співробітникам майже 2 млн. 200 тис. грн., повідомила вчора ввечері Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією ТРК, протестувальники передали в телерадіокомпанію зроблені ними фотографії (ці фото було показано у репортажі телерадіокомпанії - УНІАН), оскільки, за їх твердженням, представників українського телебачення у будівлю бюро не пропускають.

Як повідомила в інтерв`ю ТРК профспілковий лідер трудового колективу Людмила НАКВАСІНА, про ситуацію, що склалася, профком, командування флоту і керівництво міста повідомляли в багато російських і українських інстанцій, «але нам взагалі жодної відповіді не дали».

За словами Л.НАКВАСІНОЇ, «сам командувач написав кілька листів, глава міста Валерій САРАТОВ написав 8 листів, і сам особисто звертався до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА, але поки що жодного рішення немає».

ТРК також повідомила, що за останні півтора роки частина працівників підприємства вже звільнилася, проте вихідної допомоги їм не видають, тому, згідно з Кодексом законів про працю, працівники продовжують числитися на підприємстві як «мертві душі».

Співробітники бюро також стверджують, що рік тому їх попередили в Міністерстві оборони Росії, що невдовзі підприємство буде ліквідовано, проте офіційних документів людям не показують.

Телерадіокомпанія також повідомила, що керівництво підприємства від коментарів відмовляється.