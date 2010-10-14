У п'ятиповерховому житловому будинку в Мукачево вибухнув газ

Вчора о 23.22 у Мукачевому Закарпатської області у житловому будинку, у квартирі на п’ятому поверсі, де проводився ремонт, через витік побутового газу стався вибух.

Внаслідок вибуху сталося обрушення плит залізобетонного перекриття крівлі над 5-м поверхом, пошкоджено перегородки та цегляні стіни чотирьох квартир, вибито скло в під’їзді, повідомляє прес-служба МНС.

У ході розбору завалу аварійно-рятувальними підрозділами МНС врятовано двох людей, які від госпіталізації відмовились.

За рішенням місцевих органів виконавчої влади 68 мешканців будинку відселено, з них 19 (у тому числі 6 дітей) - до оздоровчого комплексу „Латориця”, інші розміщені у родичів. Загиблих і постраждалих внаслідок вибуху немає.

До ліквідації наслідків вибуху було залучено 87 чоловік і 15 одиниць техніки.

За фактом події правоохоронні органи ведуть дослідчу перевірку.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС у Закарпатській області.