Помер відомий письменник Курт Воннегут

У США помер відомий американський письменник Курт Воннегут, повідомило з посиланням на дружину письменника агентство Ассошиейтед Прес.

Про причини смерті не повідомляється. Письменник помер у середу, уточнює агентство.

Курт Воннегут народився 11 листопада 1922 року в Індіанаполісі, штат Індіана. У 1943 році він добровольцем пішов на війну, але воювати йому майже не довелося: він потрапив в полон після того, як його частину розбили в Арденнах.

У полоні він пробув недовго - полонених американців відправили працювати на вітамінний завод у Дрездені, розмістили на складах колишньої бійні, і в лютому 1945 року вони пережили жахливе бомбардування Дрездена, про яке письменник розповів у романі "Бійня номер п`ять" (1969).

У травні 1945 року Воннегут повернувся в США, провчився два роки в університеті Чікаго, одночасно працюючи поліцейським репортером, а потім переїхав до Скенектаді і влаштувався на роботу в компанію "Дженерал електрик". Саме там почалася його письменницька кар`єра: у лютому 1950 року журнал "Колльєрс" опублікував розповідь "Доповідь про ефект Барнгауза".

У 1951 році Воннегут звільнився з "Дженерал електрик" і разом з сім`єю переїхав до Массачусетсу. До 1959 року, коли був опублікований роман "Сирени Титана", Воннегут встиг надрукувати десятки розповідей, попрацювати вчителем в школі для розумово відсталих дітей і торговим представником концерну "Сааб".

У 70-80 роках Воннегут продовжував активно писати і публікуватися. У 1973 році вийшов роман "Сніданок для чемпіонів".

У 1996 році Курт Воннегут опублікував роман "Часотрус", який став однією з помітних подій в американській літературі останнього десятиліття XX століття. Сам письменник назвав його своїм "романом-мемуарами", останньою роботою у жанрі прози.

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