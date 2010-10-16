У Чернігові відкрився другий в Україні діалізний центр "Фрезеніус", створений провідною світовою компанією "Фрезеніус Медикал Кер".

Як передає кореспондент УНІАН, Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ, відкриваючи центр, зазначив, що в Україні налічується 57 центрів, однак медичного центру такого рівня, як у Чернігові та Черкасах (центр відкритий у 2009 році - УНІАН), не існує.

Разом з тим, за його словами, діалізний центр у Чернігові навіть кращий, ніж у Черкасах, оскільки сучасні апарати гемодіалізу Fresenius 5008, якими він оснащений, використовуються в Україні вперше. У 2008 році їх визнали найкращим інноваційним продуктом німецької промисловості.

Як повідомлялося під час відкриття, Центр гемодіалізу у Чернігові збудовано за 5 місяців. Планова кількість діалізних місць – 45, що дозволяє лікувати на рівні європейських стандартів 255 пацієнтів. Процедури гемодіалізу для пацієнтів будуть безкоштовними. Компенсація за лікування здійснюватиметься з обласного бюджету. Вартість проекту становить 33 млн. грн.

Посол ФРН, доктор Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ, відкриваючи центр, подякував за співпрацю та порозуміння з обласною і міською владою, зауваживши, що будівництво центру відбулося без будь-яких бюрократичних зволікань.

Водночас, за словами Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТА, в Україні бракує інвестицій у сфері охорони здоров`я. Дипломат вважає, що в Україні на сьогодні безкоштовна медицина, задекларована на державному рівні, вступає у протиріччя з пацієнтами, які потребують якісних медичних послуг.

На думку посла, Україна і Німеччина можуть більш ефективно співпрацювати у сфері охорони здоров`я, і досвід компанії "Фрезеніус Медикал Кер", може бути корисним для українських фахівців.

“Німеччина може бути надійним партнером для України у сфері охорони здоров`я", - зауважив Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ.

Виконавчий директор компанії "Фрезеніус Медикал Кер" Домінік ВЕНЕР повідомив під час церемонії відкриття, що його компанія запропонувала українському уряду інвестиційний проект з будівництва 10 діалізних центрів у містах України, вартість якого становитиме 30-35 млн. євро.

«Ми маємо бажання повторити позитивний досвід. Але поки ми не підписали документів, я не можу повідомити, в якому місті відкриється наступний діалізний центр», - сказав Д.ВЕНЕР.

За даними Національного реєстру хворих на хронічну ниркову хворобу, у 2009 році у Чернігівській області проживали понад 20 тисяч осіб з хронічними хворобами нирок. Лікування методом гемодіалізу потребували 143 тяжкохворих пацієнтів. Держава за свій рахунок забезпечила проведення гемодіалізу лише для 89 пацієнтів.

Загалом в Україні налічується близько 450 тисяч людей з хронічною хворобою нирок. Нині держава забезпечує гемодіалізом майже 3,5 тисяч хворих, що становить лише 15% від усієї кількості хворих, що потребують такого лікування.

Німецька компанія "Фрезеніус Медикал Кер" має понад 2,5 тис. діалізних клінік у 50 країнах. Компанія "Фрезеніус Медикал Кер Україна" упродовж останніх 15 років постачала обладнання у 31 діалізний центр.