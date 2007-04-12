Сацюк засудить Ющенка за заяву про отруєння

Колишній заступник голови Служби безпеки України Володимир САЦЮК подав цивільний позов до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою спростувати розповсюджену раніше інформацію про те, що отруєння нинішнього глави держави відбулось у нього на дачі.

Як стало відомо УНІАН, сьогодні Шевченківський районний суд м.Києва на попередньому розгляді позову В.САЦЮКА про захист честі, гідності та ділової репутації вирішив прийняти позов до розгляду по суті.

За інформацією співрозмовників агентства, розгляд позову по суті В.САЦЮКА до В.ЮЩЕНКА має розпочатися 14 травня о 15.00.

Довідка УНІАН. Під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

20 грудня 2006 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що був отруєний на дачі колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА.